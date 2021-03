Den Haag houdt afstand van noodlijdend ADO

reageer ADO Den Haag wil van Chinese eigenaar af, betalingen blijven al maanden­lang uit

10 maart ADO Den Haag doet er momenteel alles aan om van de Chinese eigenaar af te komen. De club probeert United Vansen (UVS) te forceren de aandelen in de club te verkopen. Dat komt voort uit het feit dat de grootaandeelhouder de betalingsbeloftes niet nakomt. UVS is nu in gesprek met een partij over de verkoop van de aandelen.