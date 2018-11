Den Haag houdt geradicaliseerde zoon haatimam scherp in de gaten

Intensief contact

Omdat zijn vader El Alami Amaouch enige tijd geleden in de Schilderswijk woonde en daar mogelijk nog verblijft, ontstond in Den Haag onrust. Krikke reageert vandaag in haar brief dat bij vermoedens van radicalisering er van meet af aan intensief contact is tussen haar, politie, Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (CTV). ,,In het verlengde daarvan starten we een traject om tot een persoonsgerichte aanpak te komen. Daarbij onderzoeken we in samenspraak met lokale en nationale partners welke maatregelen het meest opportuun zijn om met een persoonsgerichte aanpak verdere radicalisering te voorkomen, het proces van radicalisering te monitoren en systematisch toe te werken naar reïntegratie en resocialisatie.’’



Het college deinst er volgens haar niet voor terug om als het nodig is stevige maatregelen toe te passen. ,,Maar gaat daarbij altijd wel zorgvuldig en juridisch zuiver te werk binnen de grenzen van de rechtsstaat.”



