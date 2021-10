Den Haag houdt hart vast voor protest klimaatactivisten: ‘Blokkeren van wegen wordt niet toegestaan’

Het platleggen van de stad is volgens Pippi van Ommen van Extinction Rebellion nodig omdat 30 jaar van vreedzame demonstraties, petities ondertekenen en stemmen op groene partijen niets heeft opgeleverd voor een beter klimaatbeleid. Zij hebben daarom volgende week uitgeroepen tot een week van klimaatrebellie. Voor Den Haag is gekozen omdat dat het politieke hart van Nederland is en omdat er nu een formatie gaande is. De acties zullen geweldloos zijn, benadrukt Van Ommen. Wel zullen kruispunten of gebouwen worden geblokkeerd. ,,Dat is een veel effectievere manier van demonstreren’’, weet zij.