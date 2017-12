Den Haag in 2022 sporthoofdstad van het jaar

Het is een feit, Den Haag is in 2022 één jaar lang de sporthoofdstad van Europa. Dit is vanavond bekend gemaakt in Brussel door ACES, de Europese 'Vereniging van Sport en Gemeenten'.

Den Haag nam afgelopen jaar deel aan de strijd om de titel Capital of Sport 2021 met twee andere steden, Lissabon en Riga. Met een verschil van 2,5 punt won Lissabon het jaar 2021. Riga was al eerder afgevallen. Omdat het puntenaantal tijdens de beoordeling van Den Haag bijna net zo hoog was als dat van Lissabon besloot de jury dat ook Den Haag een jaar lang met de titel mag pronken.

Wethouder Sport, Rabin Baldewsingh is erg blij met het nieuws: "We hadden ons natuurlijk gefocust op 2021, maar ook de titel voor 2022 is fantastisch nieuws. De titel zie ik als een bekroning op de inzet van iedereen in Den Haag die zich dagelijks voor de sport in zet. Ik ben ervan overtuigd dat de titel Den Haag nog meer op de kaart zal zetten als de internationale sportstad aan zee en we Hagenaars en Hagenezen nog verder gaan weten te motiveren om in beweging te komen en te blijven."

Goede indruk

Het actieplan van de gemeente ‘Sport versterkt Den Haag' heeft de boodschap dat de sport in Den Haag van en voor iedereen is. En het streven om in 2030 elke Hagenaar aan het bewegen te hebben. Met dit plan heeft Den Haag een goede indruk gemaakt op de jury en is daarom beloond.

Organisator ACES Europe heeft als doel een groot netwerk van Europese steden te creëren die kennis uitwisselen om sport in Europa naar een hoger niveau te tillen en sparringpartner te zijn voor de Europese Commissie in het Europese Sportbeleid.