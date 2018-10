Den Haag in ban van horrorspin: 'Steek je huis in brand'

,,Weet iemand wat dit is?? Is er een kans dat het een kleine vleermuis is? Ik hou van vleermuizen’’, schreef Sheena. De liefde voor spinnen was wat minder. Ze was bang om dichter bij het beest te gaan. Even later plaatste ze een update, nadat ze toch een kijkje had genomen. ,,Oké, na een inspectie van dichterbij: helaas is het geen vleermuis. Ik heb geprobeerd hem voor mij te winnen met Canadese vriendelijkheid, maar hij verroert zich niet.’’



De twee berichten op Facebook zorgden voor flink wat commotie. ‘Waar woon je, ik hoop niet bij mij in de buurt’, reageerden veel Hagenaren. ‘Het is je gelukt om mijn dag te verpesten’, schreef iemand grappend. ‘Ik zie het nu constant voor me, het is gigantisch.’ Een ander: ‘Steek je huis in brand.’ Op de twee berichten kwamen in totaal ruim 500 reacties.