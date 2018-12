Den Haag in de race om modern fietsbord te krijgen

Explosie­venspe­ci­a­list naar Rijswijk om illegaal vuurwerk

13:30 Agenten van de politie-eenheid Den Haag hebben gisteren 230 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens een controle van elf adressen in de regio. Op een locatie in Rijswijk moest er een explosievenspecialist aan te pas komen om het vuurwerk veilig te stellen.