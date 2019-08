Den Haag in trek bij studenten: ‘Een stad met heel veel eilandjes’

‘Eerste weken leuk, daarna focussen op de studie’

Op het Plein in Den Haag doet klas 1C van de studie Facility Management aan de Haagse Hogeschool zich tegoed aan het bier, de korte mouwen van hun felroze shirts opgestroopt vanwege de hitte. Dit is hun beloning voor de speurtocht in de stad die ze vanmiddag volbrachten. ,,Ons thema dit jaar is ‘Ik hou van Holland’ ‘’, vertelt hulpmentor Thomas (24). De twee andere mentoren, Quinty (20) en Iris (20), begeleiden de studenten tijdens het studiejaar. ,,Wij helpen met het opstellen van roosters, het kopen van studieboeken en komen op bezoek in de klas’', aldus Quinty. ,,De eerste weken zijn voornamelijk leuk, maar daarna focussen we op de studie.’'

,,Maar dan is het nog niet gedaan met de feestjes hoor’', zegt Michel (22), die bij de evenementencommissie zit. ,,We hebben elke maand wel een borrel, een gala of een feestje.” Die combinatie van studie en ontspanningen trok de eerstejaarsstudenten. ,,Mijn broer zit bij het corps in Utrecht’', zegt Casper (21). ,,Die staat vier keer per week verplicht te zuipen op de vereniging.” Maar dat trekt deze studenten niet zo. Ze focussen liever op hun studie en gaan daarom voornamelijk met studiegenoten om. ,,Die studentenverenigingen hebben hele rare tradities. Dat heb je ook wel in Den Haag, maar Den Haag is geen studentenstad zoals Leiden of Utrecht.’'