Den Haag in verzet tegen ‘smeerpijp’ dwars door dichtbevolkte wijken: ‘Bomenkap en verkeerschaos’

Rotterdam­se politiek verbaasd: waarom doen wij niet mee aan die nieuwe leiding voor restwarmte?

9 september De politiek in Rotterdam is blij dat staatsbedrijf Gasunie in een megaproject stapt om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag te transporteren, maar is ook stomverbaasd dat het ‘eigen’ Warmtebedrijf Rotterdam niet meedoet. Dit kan de Rotterdamse belastingbetaler zomaar honderden miljoenen euro’s kosten, is de vrees.