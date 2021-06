Den Haag investeert 1 miljoen in vernieuwing speelplekken: ‘Samen leven begint met samen spelen’

Samenspeelplekken

De meeste speelplekken van de gemeente zijn over het algemeen al toegankelijk voor kinderen met een beperking. ,,Toch doen we daar nog een schepje bovenop, want verspreid over de stad richten we er een aantal in als samenspeelplekken: speelplaatsen die extra zijn aangepast om de speelwaarde en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verhogen. Samen leven begint met samen spelen”, aldus Kavita Parbhudayal. Na de recente opening van de eerste samenspeelplek aan het Melis Stokepark zullen er nog vier samenspeelplekken dit jaar openen in het Centrum, Segbroek, Escamp en Leidschenveen-Ypenburg.