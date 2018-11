‘Den Haag is bezig aan een inhaalslag op culinair gebied’

Een feestelijke stemming hangt deze dagen in Tapisco aan de Kneuterdijk in Den Haag. Nog geen halfjaar na de opening heeft het restaurant van Marcel van der Kleijn een Bib Gourmand ontvangen: de prijs-kwaliteitonderscheiding van Michelin voor restaurants met een driegangenmenu van maximaal 37,50 euro. Van der Kleijn maakt er geen geheim van dat hij inzette op de Bib Gourmand. ,,Maar dat we hem zo snél zouden krijgen, had ik niet verwacht”, vertelt de trotste chef. ,,We gingen eerder voor 2020.”