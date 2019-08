Den Haag is dé drumstad van de lage landen

VideoDen Haag is het eldorado voor drummers in de lage landen. Dat zeggen de lezers van de Slagwerkkrant, die drie Hagenaars in de top tien van beste drummers van de Benelux kozen.

En dat is niet voor niets, blijkt op de DrumDrieDaagse die dit weekeinde in popcentrum Musicon in Leyenburg wordt gehouden. Daar geven de beste drummers van Nederland en België les aan 72 cursisten, van beginners tot professionals. Het evenement wordt georganiseerd door Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring en de Slagwerkkrant.

In de top tien van beste ‘drummers voor drummers’ uit de Benelux, die in het nieuwste nummer van dit magazine wordt gepresenteerd, staan drie Haagse roffelridders. Zuiderwijk is de onbetwiste nummer één als éminence grise in de Nederlandse muziek, maar met Koen Herfst op plek 4 is ook de jongere generatie uit de Beatstad goed vertegenwoordigd. Hans Eijkenaar (onder meer in de bands van Anouk en Kayak) staat op plek 6. De lijst is samengesteld door de lezers van het blad.

Drumscholen

Volgens directeur Daan van de Bruggen van Musicon is het succes terug te voeren op de jaren vijftig, toen veel mensen uit het nieuwe Indonesië naar de hofstad verhuisden. Dat beaamt Zuiderwijk: ,,In het begin deden we niets anders dan naspelen wat zij ons lieten horen.” Daarna kwamen al snel de eerste drumscholen, zoals Cleuver. De Earring-drummer: ,,En heel veel goede muziekwinkels. Daardoor ontstond een brede basis.”

Quote Van Musicon tot Popradar en de kleine zaal van het Paard, je kan hier aardig aan de weg timmeren als beginnende band Koen Herfst

Koen Herfst (bekend van de metalbands Epica en After Forever, maar ook drummer bij shows van dj Armin van Buuren) zegt dat het voor jonge bands nog steeds goed toeven is in Den Haag. ,,Er zijn genoeg plekken om te oefenen, maar vooral ook om op te treden. Van Musicon tot Popradar en de kleine zaal van het Paard, je kan hier aardig aan de weg timmeren als beginnende band.”

Sociaal

Drummers nemen een bijzondere plek in een band in. ,,Ze houden vaak de boel bij elkaar, niet alleen tijdens het spelen maar ook sociaal”, ziet Herfst, die zelf ook jaarlijks een drumfeest houdt, in het Paard. ,,Het zijn echte gangmakers.”

En waar gitaristen elkaar vaak de loef af proberen te steken, proberen drummers elkaar juist hun beste tips en trucs te leren. Zo ontstond ook de DrumDrieDaagse. ,,Dat komt omdat we in een band vaak de buitenbeentjes zijn”, aldus Zuiderwijk. ,,Wij zijn immers niet met noten en toonsoorten bezig, maar met ritme. Hier ontstaan veel vriendschappen, die verder groeien dan het drummen.”

