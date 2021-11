Den Haag is een diverse stad, dat laat dit boek met groepsfoto's zien

Golfbrekers Honderdja­rig Caecilia kan zaterdag helemaal losgaan, alleen zonder naborrel...

Al honderd jaar speelt muziekvereniging Caecilia uit Schipluiden een belangrijke rol in het dorp. Zaterdag is in Theater de Veste de viering van het jubileum, die tot vorige week nog onzeker was. We spraken medeorganisator Gijs Schotel voor de rubriek Golfbrekers.

18 november