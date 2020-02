Den Haag is een echte jazzstad, maar het mag niets kosten

Ondanks dat Den Haag al meer dan een eeuw een echte jazzstad is heeft de gemeente daar nog nooit serieus beleid op gemaakt, vindt de HSP. Peter Bos: ,,We hebben diverse jazzopleidingen op het Koninklijk Conservatorium, er is een levendig circuit van live-muziek in cafés, clubs en zalen, we hebben festivals als Jazz in de Gracht, maar veel initiatieven hebben het moeilijk. De Regentenkamer dreigt opnieuw te stoppen en ook Jazz in Muzee houdt ermee op.”