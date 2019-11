Den Haag is een paar ambassadeurs rijker

,,Er zijn steeds minder Hagenaars die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Het is daarom extra belangrijk dat we, nu ze nog in leven zijn, stilstaan bij onze vrijheid en de inzet die daarvoor is geleverd”, zegt Verkijk. Joop Buyt wil zich de komende periode graag gaan verdiepen in het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout. ,,Ik ben daar zelf geboren en getogen. Als Hagenees is vrijheid voor mij ook zonder na te denken lekker koffie gaan drinken op de Grote Markt of haring happen op het Buitenhof.”



De Vrijheidsambassadeurs zijn in het leven geroepen om zoveel mogelijk Hagenaars te verbinden via sociale media. Jongeren moeten op die manier leren van de ervaringen van oudere generaties, vindt de gemeente. De ambassadeurs trekken de stad in om verhalen op te halen en te delen. Jongeren kunnen zich nog tot 24 november aanmelden bij de gemeente om een handje mee te helpen.