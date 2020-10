Den Haag is honderd jaar mooier geworden: ‘Mits je de mensen op de foto’s kunt wegdenken’

Mulder woont al veertig jaar in Groningen, maar een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in de hofstad. Voor zijn boek zocht de zeventiger eerst op de website van het Haags Gemeentearchief. Daar was hij maanden mee bezig, want Robert moest zeker 50.000 afbeeldingen bekijken om een selectie te kunnen maken.



Pas daarna kon hij aan de slag om, op basis van die foto’s en een plattegrond uit 1920, de stad opnieuw te fotograferen. Zijn keuze is zo treffend dat weinigen het verzameld werk snel in de boekenkast zullen zetten en vergeten. Steeds weer neem je het boek ter hand om het weemoedig te bekijken. Om via de alfabetische namenlijst achterin straten als het Spui en de Hoefkade op te zoeken en je te verbazen over hoe goed het straatbeeld bewaard is gebleven.