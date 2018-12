'Den Haag is klaar voor proef met tienercollege'

Onderwijswethouder Saskia Bruines is enthousiast over het concept van het tienercollege, dat al op twaalf plekken in het land is begonnen. ,,Kinderen worden nu vaak al op jonge leeftijd gedwongen een keuze te maken en dat is niet voor iedereen prettig. Er gebeurt zoveel op die leeftijd! Op een middenschool zitten jongeren van verschillende niveaus bij elkaar en wordt het moment van keuze dus uitgesteld.''

Niet eenvoudig

Arno Peters van VO Haaglanden ziet ook grote voordelen van een tienercollege. ,,Maar eenvoudig is het niet om zo'n school op poten te zetten. Je hebt natuurlijk te maken met wetgeving omtrent primair en voortgezet onderwijs. Het kost enorm veel tijd om dit op een goede manier op poten te zetten. Ook moet je scherp hebben op welke doelgroep je precies mikt.‘’



Hans Huizer, algemeen directeur van de Johan de Witt Scholengroep vult aan: ,,We zijn op dit moment al aan het kijken hoe we dit concept - ik zou zelf overigens niet voor de term tienercollege kiezen - vorm gaan geven. Het is in onze ogen niet een vervanging van het huidige systeem, want wat voor de ene leerling past, past niet per se voor een ander.''