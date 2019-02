‘Den Haag is leefbaarder dan Amsterdam en Eindhoven’

Ieder jaar vergelijkt het bedrijf 480 steden op factoren als milieuvervuiling en criminaliteit, infrastructuur, luchtkwaliteit en gezondheidszorg. Kopenhagen komt net als vorig jaar als beste uit de bus. Nummer twee is de Zwitserse stad Bern.



‘Het brons’ gaat naar Den Haag. Dat komt overigens niet helemaal als een verrassing. Ook vorig jaar stond de stad achter de duinen op de derde plek. In de top-tien staan in totaal drie Nederlandse steden met Amsterdam op plaats zes en Eindhoven op acht. ,,Steden in Scandinavië, Zwitserland en Nederland bieden al jarenlang een goede leefbaarheid’’, stelt Neil Ashamn, analist bij ECA International. ,,Factoren als infrastructuur, betrouwbaar openbaar vervoer en een hoge kwaliteit van gezondheidszorg dragen bij aan hun constante score als het gaat om de leefbaarheid.’’



Het is niet vreemd voor de hofstad om in dit soort lijstjes te verschijnen. Zo stond Den Haag in november nog op de elfde plaats van de lijst ‘Beste steden ter wereld waar expats kunnen settelen’ opgesteld door Expat City Ranking 2018.