'Den Haag is mijn stad, daar wil ik me tegen aan blijven bemoeien'

'Agent Bokkenpoot­je' arresteert vrachtwa­gen­dief in zijn vrije tijd

15:04 Politieman Paul, in het Westland ook wel bekend als ‘Agent Bokkenpootje’, heeft zondagavond de show gestolen in ’s-Gravenzande. De chauffeur van een vastgelopen en gestolen vrachtwagen sloeg op de vlucht en werd door de agent in de boeien geslagen. En dat terwijl hij vakantie heeft en met zijn dochter op pad was. ‘Papa moet even stunten, houd je maar goed vast’.