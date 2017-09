Den Haag is uitgeroepen tot de Groenste Stad van Nederland

Sport Spelers van Scheveningen kennen de weg bij ADO

11:32 Scheveningen speelt vanavond in het toernooi om de KNVB Beker tegen Ajax in het Cars Jeans Stadion. Voor Levi Schwiebbe, Leroy Resodihardjo en Peter Jungschläger (allen ex-ADO Den Haag) is het bekend terrein.