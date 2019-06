‘Den Haag is wel/niet dé stad voor het Eurovisie Songfestival’

,,Ik vind het Eurovisie Songfestival persoonlijk een freakshow. Het heeft niet zoveel met cultuur te maken.'' Aan het woord is raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij), tegenstander van VVD'er Frits Huffnagel. Nooit van zijn leven wil Bos het internationale zanggala in Den Haag hebben. De organisatie van het 'feestje' komt volgens hem neer op smijten met miljoenen euro's, die er in Den Haag helemaal niet zijn.



De artiesten uit al die landen met hun deuntjes: hij lust ze rauw.



,,Ik heb van de afgelopen uitzending, waar Duncan Laurence won, wel een paar flitsen gezien. Maar de laatste keer dat ik écht keek was toen Anouk meedeed (in Malmö, 2013 red.). Het element van punten geven vind ik grappig. Maar als ik kijk wat de organisatie voor Den Haag betekent, dan denk ik dat we daar niet aan moeten beginnen.‘’



Bos somt zijn argumenten op: ,,We hebben de zaal niet en we hebben het geld niet. En andere steden, zoals Utrecht, Rotterdam en Arnhem, willen het dolgraag organiseren. Maastricht is ook een goede plek. Waarom zouden wij dan nog aan die race meedoen? Gun andere steden ook wat. We hebben in Den Haag al genoeg evenementen.‘’



Het plannetje van Huffnagel om samen met Rotterdam op te trekken, lacht hij weg. ,,Een graantje meepikken, bedoelt hij? Als Den Haag iets met Rotterdam wil doen, focus dan op het North Sea Jazz Festival. Dat we dat om en om gaan organiseren.''