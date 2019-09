Den Haag kan geen roetpieten afdwingen bij Sinterklaasintocht

Volgens een rechterlijke uitspraak uit 2014 is een burgemeester (of een wethouder) ondanks de subsidierelatie daar niet toe bevoegd, zo verklaarde de Haagse wethouder gistermiddag tijdens een commissiedebat in het stadhuis.

De gemeente Den Haag zou graag willen aansluiten bij de landelijke lijn. De NTR heeft bepaald dat er bij de landelijke intocht van de Sint in Apeldoorn geen volledig zwart geschminkte pieten meer te zien zijn. ,,Wij gaan met de organisatie van de Haagse intocht in gesprek over hoe we dit hier het beste kunnen doen’’, zei Van Alphen.

Onacceptabel

Zo’n twee weken geleden discussieerde de lokale politiek nog uitgebreid over de kleur van Zwarte Piet in Den Haag. Zoals ook op straat zijn de meningen in het stadhuis zeer verdeeld. Groep de Mos, voorstander van Zwarte Piet, liet de ‘onzindiscussie’ aan zich voorbijgaan. De Haagse VVD had er ook niet veel trek in: ,,De maatschappelijke discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet moeten we laten waar die hoort. In de maatschappij”, zei raadslid Judith van Oudshoorn.

GroenLinks vindt de huidige Zwarte Piet niet meer kunnen. ,,Die is kwetsend voor heel veel mensen in onze stad die affiniteit hebben met het slavernijverleden. En dat is onacceptabel’’, zei raadslid Serpil Ates.