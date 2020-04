Peter Streng, voorzitter van ondernemersvereniging City Center Den Haag, ziet het om zich heen gebeuren. Voorzichtig gaan er meer winkels open met aanpassingen om contactloos te kunnen shoppen. Van Haren Schoenen is woensdag voor het eerst weer open. ,,Met aangepaste tijden en een maximaal aantal klanten in de zaak”, zegt Streng. Ook buitensportzaak Bever in de Globe is met zulke aanpassingen weer in bedrijf.