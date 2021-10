Den Haag kan voorlopig blijven groeien, maar met minder sociale huur en meer handhavers

U kwam ruim een jaar geleden vanuit de Tweede Kamer terug in de lokale politiek. Hoe was die terugkeer?

,,Ik schrok wel van wat ik aantrof. Twee wethouders waren van hun bed gelicht, een burgemeester afgetreden, een zelfdoding van een raadslid, een topambtenaar vertrokken na een integriteitsissue. Ik merkte de spanning op het stadhuis. Er lag toen ook een hard rapport van de Rekenkamer over Amare, over wat er mis was gegaan. Dus was mijn conclusie: ik wil transparant en degelijk besturen.”