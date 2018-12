Den Haag kijkt naar verruiming van ov-tijden tijdens jaarwisseling

De Haagse wethouder Robert van Asten (mobiliteit) wil kijken of het openbaar vervoer in zijn stad volgend jaar langer kan doorrijden tijdens de jaarwisseling. ,,Zonder concessies te doen aan de veiligheid van HTM-personeel op bus en tram.''

Met een groeiend aantal veelbezochte evenementen tijdens de jaarwisseling wordt de roep in Den Haag om openbaar vervoer tijdens de avond en nacht groter. Dit jaar zijn dat het Nationaal Aftelmoment bij de Hofvijver en de vuren op het strand van Scheveningen. Maar in tegenstelling tot grote steden als Rotterdam en Amsterdam rijden in Den Haag de bussen en trams om 20.00 uur richting remise.

Zowel onder reizigers als in de lokale politiek in Den Haag reden om voor volgend jaar deze regeling op de politieke agenda te zetten. Wethouder Mobiliteit, Robert van Asten, zegt daarop desgevraagd bereid te zijn het stoppen van bus en tram in de avond opnieuw tegen het licht te houden. Maar daaraan voegt hij nadrukkelijk toe dat bij eventueel langer doorrijden van HTM-vervoer geen concessies worden gedaan aan de veiligheid van chauffeurs en bestuurders.

Risico's

Want dat is de achtergrond van het vroege stoppen van openbaar vervoer (ov) in Den Haag tijdens oud en nieuw. ,,Net als de veiligheid van de reizigers", voegt een woordvoerder van de HTM eraan toe. Deze risico's voor de veiligheid van personeel en reizigers kan volgens de woordvoerder te maken hebben met vuurwerk of drankgebruik op straat of in het ov. Wethouder Van Asten heeft begrip voor die keuze van de HTM en zal die ook zeker meenemen in plannen voor volgend jaar.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de HSP zegt de arbeidsomstandigheden van de HTM's tijdens de jaarwisseling nu niet te kennen, maar wil van de situatie van het openbaar vervoer wel een punt maken tijdens de jaarlijkse evaluatie van de jaarwisseling in de gemeenteraad. ,,Voor dit jaar is het langer doorrijden nu te laat, maar als het anders kan en anders moet, dan willen wij het daar wel over hebben", zegt Wijsmuller, verwijzend naar de positieve ervaringen in Rotterdam en Amsterdam. ,,Het ov dient ons allemaal en heeft veruit de voorkeur boven autogebruik in zo'n nacht."

Aangezwengeld

Een mening die volledig aansluit bij de reizigersorganisatie Rover. ,,De discussie moet zeker aangezwengeld worden", vindt voorzitter Arnold van der Heijden van Rover. Omdat het gaat om een aantal gerichte evenementen hoeft er volgens hem niet het hele lijnennet in de lucht te worden gehouden. ,,Je kan denken aan een of meer lijnen naar die evenementen toe."

Wel wijst Van der Heijden erop dat alle bezoekers dan ook later in de nacht weer weg moeten kunnen komen. ,,Maar de discussie over de rol van het ov voor de bereikbaarheid van zulke oudejaars evenementen moet echt gevoerd."

Een verschil met Koningsnacht, waarin wél wordt doorgereden, is volgens de HTM dat er in zo'n nacht veel bezoekers van buiten de stad zijn. Lokale bezoekers nemen vaker de fiets, is het idee.