Den Haag kleurt groen op St. Patrick’s Day

Waarom wordt het Ierse feest hier zo groot gevierd?

,,The Irish Club of the Netherlands is gevestigd in Den Haag. De club kwam negen jaar geleden met het idee een feestje te geven op de Grote Markt. Inmiddels is dit ‘feestje’ uitgegroeid tot de grootste viering van St. Patricks Day op het Europese vasteland.”



En het is niet alleen feest op de Grote Markt.

,,Het feest breidt zich steeds meer uit in de binnenstad. Vorig jaar hebben we voor het eerst samengewerkt met de Ierse pub O’Casey’s aan het Noordeinde. Om verschillende locaties aan elkaar te verbinden is er dit jaar een extra bezienswaardigheid; een live band zal al spelend heen en weer pendelen om iedereen op de route in de stemming te brengen.”



Vorig jaar kwamen er 12.000 feestgangers. Is de Ierse gemeenschap zo groot?

,,The Irish Club vertegenwoordigt alle Ieren in Nederland en niet alleen die in Den Haag. In Nederland wonen tussen de 9000 en 10.000 Ieren. Ieren zijn échte feestgangers, maar ook in het groen getooide Nederlanders trekken naar Den Haag voor St. Patricks Day.”



De beste Ierse dansers staan op het podium. Mogen we meedansen?

,,Om de iets strammere Nederlander een duwtje in de goede richting te geven, geeft de uit Ierland ingevlogen Blarney Dance Academy een clinic céilí. Céilí dances zijn de traditionele dansen die bekend zijn van het Riverdance-spektakel. Op vlonders voor het podium mag iedereen een poging wagen de pasjes onder de knie te krijgen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!