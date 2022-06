Den Haag komt in Laak met meer controles op criminaliteit en gaat vaker afval ophalen

Valse bommelding hotel Schevenin­gen volgens dader ‘groot misver­stand’, maar hij krijgt toch tien dagen cel

De 35-jarige Poolse man die zaterdagavond voor grote beroering zorgde met een valse bommelding in het Carlton Beach Hotel in Scheveningen, zegt dat het hele incident op een groot misverstand berust. Hij zou er gezegd hebben dat hij bonbons in zijn koffers had. Het personeel zou hem niet goed begrepen hebben, en dacht dat hij het had over een bom.

