Den Haag koopt woonwagens voor gezinnen in schrijnende situatie: ‘Een incidentele oplossing’

Hoe is het nu met? Stoppen is geen optie voor Haagse rockers van het eerste uur: ‘Eens een muzikant, altijd een muzikant!’

19 september Een rockband die al 62 jaar bestaat, hoe bijzonder is dat? Nou, voor René Nodelijk is het eigenlijk nogal wiedes. Een kwestie van doorgaan met wat het allerleukste is. Zeker nu hij dat alweer heel lang mag doen met, zoals hij zegt, ‘een fantastische zangeres die ook nog eens mijn vrouw is’. Wij spraken hen voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?