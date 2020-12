Den Haag koploper inleveren vuurwerk op één dag met 207 kilo: ‘Kan niet meer naar hulpverleners worden gegooid’

Eeuwig Den Haag Eeuwenoude Driemans­pol­der is kat met negen levens en Hagenaar Doublet speelde een grote rol in die historie

27 december De eeuwenoude Driemanspolder is een kat met negen levens. Eerst moeras, toen uitgebaggerd voor turf, drooggemalen voor landbouw, een nieuwbouwwijk en nu waterberging en natuurgebied. Hagenaar Doublet speelde een grote rol in die historie. Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag het verhaal over Philips III Doublet (1633-1707).