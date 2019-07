Den Haag kreeg er afgelopen half jaar 2697 nieuwe inwoners bij

Mythe of waarheid: kan je een eitje koken in heet duinzand?

13:11 Kan je een ei koken in heet duinzand bij tropische temperaturen? We probeerden het vorige week uit toen het kwik richting de veertig graden ging in Den Haag met boswachter Mark Kras. ,,We beweren dat als het echt heet is, het duinzand ook zo heet is dat je er een ei kan koken.” Een mythe of de waarheid?