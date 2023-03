Den Haag krijg 1,5 miljoen EU-geld, gemeente wil het gebruiken voor warmtenetten in Mariahoeve

indebuurt.nl In dit jaar mochten we opeens naakt in het zwembad (maar wel met een gordijntje ervoor)

De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming heeft het in 1978 voor elkaar gekregen dat Zoetermeerders mochten naaktzwemmen in het Bad- en Sportcentrum De Driesprong. Maar het besluit ging niet zonder slag of stoten…