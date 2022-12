Den Haag krijgt 3 miljoen per jaar om te voorkomen dat kinderen in Zuidwest in criminaliteit belanden

Den Haag krijgt van het Rijk de komende vier jaar 3 miljoen euro per jaar om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Zuidwest aan te pakken. Voormalig gemeenteraadslid Chris Schaapman (ChristenUnie) is aangesteld als programmadirecteur Zuidwest.

Het geld wordt gebruikt om het plan ‘Preventie met Gezag’ uit te voeren. Deze integrale aanpak, waarbij meerdere partijen samenwerken, is gericht op het voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Den Haag Zuidwest in de criminaliteit belanden of hier verder in afglijden.

Drugscriminelen rekruteren jongeren en dat begint soms al op de basisschool. Het stadsbestuur wil dit ‘stevig aanpakken’. ‘Iedere inwoner verdient een kans om veilig op te groeien in een leefbare wijk’, is de achterliggende gedachte.

Perspectief

De gemeente Den Haag, politie, Openbaar Ministerie, rechtbank, lokale en regionale ketenpartners hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van de aanvraag die eerder dit jaar is ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor is een duidelijk beeld ontstaan van de problematiek in Den Haag Zuidwest, vooral als het gaat om jonge aanwas in de criminaliteit. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk dat er perspectief wordt geboden.

Dat is dan ook waar het uitvoeringsprogramma dat nu in de maak is, zich op richt. Dat plan van aanpak zal naar verwachting eind 2023 gereed zijn.

