Den Haag krijgt een Pim Fortuynbrug vlakbij het Zuiderpark, een straat is te controversieel

Fortuyn was lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn voor de Tweede Kamerverkiezingen die anderhalve week na zijn dood plaatsvonden. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) was Pim Fortuyn ‘een politicus met een uitgesproken mening en staat hij bekend als een voorvechter van het vrije woord’. ,,Hij is vermoord om zijn opvattingen.”

Den Haag is twee jaar lang op zoek geweest naar een plek om naar Fortuyn te vernoemen. In juli 2019 liet het stadsbestuur weten dat het bereid was om zijn naam aan een straat te geven. Dat was in antwoord op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad die er toen voor pleitte.

Uiteenlopende meningen

In Den Haag zijn echter nauwelijks straten die nog op een naam wachten. Bovendien is het college zich bewust van de controverse en de uiteenlopende meningen rond de politicus. ,,Niet iedereen wil in een Pim Fortuynstraat wonen”, weet Bredemeijer. Vandaar de keuze voor een brug.

Het is de tweede plek in Nederland die naar Fortuyn wordt vernoemd. In het centrum van Rotterdam, achter de Coolsingel, bevindt zich de Pim Fortuynplaats. Op het plein staat een standbeeld van hem. Fortuyn woonde van 1990 tot zijn dood in Rotterdam. In het gebouw van de Tweede Kamer, dat nu wordt gerenoveerd, is een zaal naar Fortuyn vernoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.