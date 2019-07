Den Haag krijgt een Pim Fortuynstraat. Broer verheugd: ‘Graag een statige straat bij het Binnenhof’

Politicus Pim Fortuyn verdient een eerbetoon in de stad, stelde raadslid René Oudshoorn van Groep de Mos op 6 mei van dit jaar. Op de sterfdag van de bekende Nederlandse politicus vroeg Oudshoorn het Haagse college of een straat of andere openbare ruimte in de stad naar Fortuyn vernoemd zou kunnen worden.



Zijn vraag is nu beantwoord. ‘Ja, we zijn bereid een straat naar Pim Fortuyn te vernoemen’, schrijft het Haagse college. In Den Haag wordt Fortuyn op de lijst van te vernoemen personen geplaatst. ‘Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is op een geschikte locatie in de stad me het juiste naamgevingsthema, komt Pim Fortuyn in aanmerking voor een vernoeming’, schrijft het Haagse stadsbestuur.