Den Haag krijgt een vegetarische Toko

Kan je Indische gerechten wel vegetarisch maken? Een lekkere rendang is toch gewoon van vlees?

,,Klopt, maar door de vleesformules en de huisgemaakte boemboe van mijn moeder, vergeet je het: je vergeet dat je geen vlees eet.”



Waarom een Indische toko?

,,Er bestond nog geen honderd procent vegetarische en veganistische toko.”



Is het nu alleen een catering, of komt er ook een fysieke toko?

,,Het originele idee is een fysieke toko, maar we zijn begonnen met 'vega pop-up avonden' met diners van De Vegetarische Toko. De eerste avond is op 18 april bij café de Asplaag.”



Er zit al een 'Indische toko' in de Wagenstraat, Sie San. Waarin zijn jullie anders?

,,Zij zijn een supermarkt met alleen producten, wij verkopen volledige maaltijden en zijn gefocust op de Indische keuken.”



Wat is het beste recept?

,,Onze eigen rendang natuurlijk! En onze vegan fried 'chicken' - al is die niet per se Aziatisch, maar wel heel erg lekker.”



Bent u zelf vegetariër?

,,Ik eet nog wel vlees, maar ben nooit een hele grote vleeseter geweest. Nu val ik onder de 'flexitariërs'.”



En dan de belangrijkste vraag. Bent u zelf wel een echte indo?

,,Ja joh, kijk naar me! Van mijn moeders kant, ze heet Ina Pardede. Daarom doen we dit samen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!