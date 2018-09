Den Haag krijgt eigen 'Frank Visser': Wijkrechter gaat burenruzies oplossen

Het initiatief heeft veel weg van het tv-programma de Rijdende Rechter, waarin vroeger mr. Frank Visser en tegenwoordig John Reidt zich buigt over burenruzies. Ter plekke bekijkt de 'rijdende rechter' de situatie; hij laat partijen aan het woord en doet dan een bindende uitspraak. Ook de drie rechters van het kantongerecht in Den Haag zijn straks aanwezig in het stadsdeel en bekijken als het nodig is ter plekke de situatie. En ook zij horen de partijen aan, maar altijd mét de insteek dat zij er onderling uitkomen. Pas als dit niet lukt, komt er een vonnis waar 'men' het mee moet doen. Anders is ook dat - als het om conflicten gaat waar bijvoorbeeld huisuitzetting of financiële problemen dreigen - de rechtbank instanties uitnodigt bij de zitting te zijn. Zij kunnen indien nodig meteen met hulpverlening beginnen.

Drempel

Het gaat voorlopig om een proef tot januari 2020. Wel wordt al na drie maanden gekeken of de proef ook naar andere delen van de stad kan worden uitgebreid.



Het initiatief voor de wijkrechter komt van de Raad voor de Rechtspraak. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep de gang naar de rechter niet maakt omdat de kosten hoog zijn, net als de drempel naar het Paleis van Justitie. ,,Onze opdracht is te zorgen dat de maatschappij goed functioneert door conflicten op te lossen. Als blijkt dat allerlei geschillen niet bij ons terechtkomen, dan is het onze taak hier iets aan te doen'', zegt Jerzy Luiten, een van de drie wijkrechters.



Burgemeester Pauline Krikke omarmde het initiatief meteen: 'Perfect in een stad van vrede en recht'. Ze stelde locaties beschikbaar. ,,Een conflict in de buurt kan hoog oplopen. Ik snap dat niet iedereen naar de rechter stapt, terwijl dat soms wel kan helpen om een streep te zetten en weer vooruit te kijken.'' De kosten voor de wijkrechter zijn 39,50 euro per partij. Kosten voor een advocaat zijn niet nodig. Er zijn op dit moment in het land meer proeven om de rechtspraak laagdrempeliger te maken. Uniek aan de Haagse wijkrechter is dat de onderwerpen over de directe leefomgeving gaan en de rechters zitting hebben in de wijk.



