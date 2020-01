Den Haag krijgt internationaal steeds meer aandacht: ‘Blowende toerist hoeven we hier niet’

Over aandacht in de internationale media heeft Den Haag het afgelopen jaar in ieder geval niet te klagen. Zowel in de New York Times als CNN en het gezaghebbende Franse Le Monde werd de stad bejubeld en getipt als alternatief voor het veel te drukke Amsterdam. New York Times, een van de invloedrijkste kranten ter wereld, noemde Den Haag zelfs als een van de zes ‘topbestemmingen’ in Europa die lezers moeten bezoeken om aan de drukte te ontsnappen. De Amerikaanse tv-zender CNN roemde Den Haag om de mooiste architectuur van Nederland, een prachtig grachtennetwerk, het strand en het Mauritshuis. Le Monde tipte Den Haag als fietsstad, en is vooral onder de indruk van Meijendel, het Mauritshuis, het Vredespaleis en strandtent de Waterreus in Scheveningen.