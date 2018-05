Den Haag krijgt nieuwe 'theaterbroedplaats'

Video Mee met de strijd tegen de vlammen die de Blue Lagoon vernietig­den

14:30 Het was een prachtige dag voor strandtenten en dat al in april. Behalve voor een in Scheveningen. De Blue Lagoon werd op woensdag 16 april in as gelegd. In een negen minuten durende video, die gisteren op YouTube werd geplaatst, geeft Brandweer Haaglanden een kijkje achter de schermen van hoe zij die dag te werk gingen.