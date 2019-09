Den Haag krijgt per monument gemiddeld ruim 60.000 euro voor onderhoud

Den Haag krijgt van de vier grote steden in Nederland het laagste subsidiebedrag om monumenten in stand te houden. De hofstad ontvangt in totaal zo’n 730.000 euro voor het onderhoud van in totaal twaalf monumenten.

Koploper Amsterdam krijgt ruim elf miljoen om de monumenten de komende zes jaar te onderhouden.

De provincie Zuid-Holland krijgt in totaal 9.233.332 euro om de in totaal 195 monumenten in orde te houden. Rotterdam krijgt in de provincie de hoogste subsidie, namelijk 1.720.571 euro.

In de Haagse regio staat de hofstad aan kop en wordt gevolgd door Leidschendam-Voorburg. Zij krijgen voor elf monumenten 438.818 euro. Delft ontvangt voor in totaal zeven monumenten 344.430 euro en buurgemeente Midden Delfland voor vijf monumenten 196.800 euro. Westland krijgt voor drie monumenten 142.623. Dat is overigens een stuk meer in vergelijking met Wassenaar, die voor zeven monumenten 133.036 euro ontvangt. In Zoetermeer wordt er geen subsidie uitgekeerd.

Het bedrag dat monumenten krijgen, verschillen van elkaar. Zo krijgt Huis Merlot in Den Haag 42.441 euro en de Christus Triomfatorkerk 124.937 euro.

Verval

In Nederland kregen 2.500 monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie voor de instandhouding. Hiermee kunnen eigenaren van monumenten ‘sober en doelmatig’ onderhoud uit laten voeren. Op deze manier moet worden voorkomen dat rijksmonumenten in verval raken.