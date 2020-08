Den Haag krijgt staatsvrije vrijeschool: Maximaal vijftien kinderen in klas en geen subsidie van overheid

Max Wang (15), jeugdspe­ler bij ADO Den Haag, plotseling overleden

13 augustus De 15-jarige Max Wang, jeugdspeler bij ADO Den Haag, is plotseling overleden. Dat meldt de voetbalclub vandaag op hun website. Vermoedelijk is de speler de jongen die begin augustus is verdronken bij de Zandmotor in Monster.