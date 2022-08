Den Haag krijgt voldoende voor huiswerk bouwplan Spui en Gedempte Gracht

Van wieg tot graf Jet was de ster van het Lagerhuis op tv, maar ook een fenomeen achter de tap in haar stamcafé

Ze kon geweldig debatteren en had een hart van goud voor dieren. Jet Kording was een fenomeen. Zowel voor de camera in het tv-programma het Lagerhuis als achter de tap in haar stamcafé.

15 augustus