Den Haag krijgt woontorens op de Utrechtsebaan

De verdiepte snelweg in het Haagse centrum wordt straks dus een soort tunnel vanaf de Malietoren tot aan de Grotiusplaats. Op het braakliggende plein komen eveneens twee woontorens, met in totaal ruim zeshonderd woningen.

Voortvarend

Ingeklemd

Bovendien dreigt de bouw vanaf 2020 wat stil te vallen, als er geen extra stimulans komt. ,,We hebben grote haast en we hebben weinig ruimte''', zo verklaart wethouder Revis de hoogbouwplannen. ,,Als gemeente zitten we ingeklemd tussen de zee en andere gemeenten. We moeten het doen met de ruimte die we hebben.''