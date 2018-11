Den Haag laat financiële kritiek links liggen

Het nieuwe stadsbestuur investeert dit jaar elf miljoen euro extra in de opgelopen kosten voor de jeugdzorg,. Voor de jaren erna is nog eens vijf miljoen euro beschikbaar. ,,Hiermee is er tijd om maatregelen uit te werken om de financiën in de zorg voor jongeren in Den Haag beheersbaar te maken’’, stelt het stadsbestuur desgevraagd.

Volgens de toezichthouder zijn de financiële tekorten structureel en moet er in de begroting van komend jaar nog ruim tien miljoen verspijkerd worden. Maar daar wil het college niet aan. ,,We zijn er niet van overtuigd dat het tekort jaarlijks terugkomt’’, zegt financieel wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos.

Knoppen

,,We zijn bezig met een analyse van de kosten in de jeugdzorg en we gaan kijken aan welke knoppen we kunnen draaien om de oplopende uitgaven terug te dringen. De provincie Zuid-Holland is een beetje voorbarig’’, aldus de wethouder.

Onlangs maakte de gemeente bekend dat zonder ingrijpen het tekort op de jeugdhulp dit jaar zou kunnen oplopen tot 18 tot 21 miljoen. Politieke partijen maken zich daar grote zorgen over. ,,Dit speelt al sinds 2017, maar het college is niet in staat het tekort in te dammen. Het wordt alleen maar groter‘’, zei CDA’er Daniëlle Koster.

Volgens het stadsbestuur zijn de financiën prima op orde. ,,Dat zegt de provincie ook nadrukkelijk’’, stelt wethouder Guernaoui.