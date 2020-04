Den Haag, laat je zien aan onze AD-drone!

Martijn Enkelaar van The Postboat Dronedepartment bedient zaterdag de camera, zijn collega Frans Jansen bestuurt de drone. Enkelaar heeft er alvast zin in. ,,Vandaag waren we in Rotterdam, daar hebben we heel veel moois gezien. We hopen in Den Haag ook leuke initiatieven tegen te komen. We zien veel individuele dingen, maar het lijkt me juist ook leuk als er iets gezamenlijks wordt gedaan in de wijken. Dan zie je de saamhorigheid, en dat hebben we juist zo nodig nu.