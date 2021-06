Den Haag laat onverzekerde slachtoffers van grote Schilderswijkbrand niet vallen

Onderzoek: Geen aanwijzin­gen van brandstich­ting bij grote vlammenzee in Haagse Schilders­wijk

4 juni De grote brand die eind vorige maand uitbrak in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk is niet aangestoken. Deze conclusie trekt de politie na een uitgebreid onderzoek. ,,Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sprake was van brandstichting.”