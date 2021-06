Den Haag laat slavernijverleden onderzoeken: ‘Pas daarna kijken naar eventuele excuses’

Dat Den Haag betrokken was bij de handel met de koloniën en ook met de slavenhandel vanuit Afrika naar Amerika, is al duidelijk. Toch wil het stadsbestuur graag dat er een gedegen wetenschappelijk onderzoek komt, naar specifiek de Haagse hand hierin. ,,De gemeenteraad heeft dat gevraagd en wij vinden het ook belangrijk om goed te onderzoeken welke rol Den Haag heeft gespeeld en hoe dat doorgedrongen was in de lokale politiek.”

Want niet alleen is Den Haag vanwege de landelijke besluitvorming en het ministerie van Koloniën betrokken bij de koloniale geschiedenis. ,,We hebben in Den Haag ook de uitzonderlijke situatie van een grote groep Surinaams-Hindoestaanse inwoners en het feit dat veel bestuurders uit Nederlands-Indië zich in Den Haag vestigden.”

De verwachting is dat Amsterdam bij de slavernijherdenking van dit jaar excuses zal maken. Of die stap in Den Haag navolging krijgt, kan Van Alphen nog niet zeggen. ,,Daar wordt wel naar gevraagd, maar we willen eerst het onderzoek afwachten.”

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Leidse geschiedkundige onderzoeksinstituut KITLV. Dit kan gebruikmaken van onder meer bronnen van het Haags Historisch Archief en het Haagse Gemeentearchief. De studie moet volgend jaar worden afgerond. ,,Sommige partijen in de raad vragen zich af waarom we dit doen, die kijken liever vooral naar de toekomst. Maar het merendeel van de raad is er voorstander van. Het levert wel discussie op, maar we móeten het er over hebben.”

De verantwoordelijke wethouders van de vier grote steden schreven vorige week een brief, waarin zij de volgende regering oproepen opdracht te geven voor een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden. Ook vroegen zij om de afschaffing van de slavernij te herdenken met een nationale feestdag.

