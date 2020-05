Den Haag lekt gevoelige gegevens van 50 Hagenaars in bijstand: ‘Zelfs de psychische aandoeningen staan erbij’

Haagse Wijk- en Woonzorg vreest bankroet nu door corona veel kamers leeg blijven

15:04 Het coronavirus zorgt in verpleeghuizen nu ook voor forse geldproblemen. Haagse Wijk- en Woonzorg, dat een belangrijke rol speelt in de ouderenzorg in de hofstad, vreest zelfs bankroet te gaan nu in drie door het virus getroffen verpleeghuizen de kamers leeg blijven.