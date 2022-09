Den Haag ligt op koers om 1500 asielzoekers op te vangen, de meesten met een verblijfsvergunning

Zomerfoto's Dit is de mooiste zomerfoto van deze week! En de laatste weekwin­naar van 2022

Deze foto van Marleen Scheffers uit Gouda is onze achtste en laatste weekwinnaar. Gefeliciteerd! Marleen fotografeerde op kunstige wijze de 300 trappen van vuurtoren La Coubre in het Franse La Tremblade. Of ze ook daadwerkelijk naar boven is geklommen, laat ze in het midden.

31 augustus