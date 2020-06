Den Haag lokt toeristen met campagne ‘Een zee van ruimte’, maar hier is dat al te vinden

Het Bieslandse Bos

,,Het Bieslandse Bos is nu op zijn mooist”, zegt boswachter Lisa Wassenaar van Staatsbosbeheer. Ze duidt op de overgang van voorjaar naar zomer die zich openbaart in een kleurenpalet van fris- en donkergroen in de bomen, op de weiden en langs de waterkanten. ,,De bloemen die ertussen staan, de insecten die nu actief zijn, het is een feest om nu door het bos te lopen.”

Welk jaargetijde of welk tijdstip van de dag ook, een bezoek aan het bos tussen Delft en Zoetermeer is altijd een aanrader. Richting Zoetermeer gaat het over in De Balij, een natuurgebied waarin de contouren zijn terug te vinden van de tuinbouwtenstoonstelling Floriade die daar in 1992 werd gehouden.

Dichter bij de stad wordt het volgens Lisa Wassenaar wel wat drukker met recreanten en hondenuitlaters, maar in het Bieslandse Bos vindt de rustzoeker alle ruimte. ,,Je hebt er kruip-door-sluip-door wandelpaadjes die je naar verrassende plekken brengen zoals verborgen watertjes”, zegt ze. ,,Er is een speelbos, de Biesbush geheten, waar kinderen kunnen ravotten op stenen en boomstammen. Ga je als volwassene iets verder de speelzone in, dan kom je door mooi bosgebied bij het amfitheater uit. Daar is het helemaal rustig.”