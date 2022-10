Den Haag mag dan op veel plekken openliggen, de sint trekt zich er niks van aan en pakt de tram

Lieve Rachel Bang voor Ome Willem: ‘Geen broodje poep, liever gekleurde hagelslag’

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over haar vader, die bang was voor Ome Willem, maar nu zelf dreigt met een broodje poep.

14 oktober