Den Haag mag op liefde wethouder Parbhudayal rekenen: 'Zorgen is een warmere manier van leven’

Kavita Parbhudayal (44) was vorig jaar tussen Koningsdag en 25 mei zoek. Van de ene op de andere dag spoorloos verdwenen uit het stadhuis, waar ze als directeur financiën de hoogste ambtelijke baas over de miljarden was. Weg, zoek, terwijl ze vanuit haar functie een stoel aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe coalitie had. Iedereen die haar kende wist dat Parbhudayal die belangrijke rol niet zomaar uit handen zou geven. ,,Er is gevraagd of ik dood zou gaan”, zegt Parbhudayal nu lachend terugkijkend op die bizarre periode van geheimzinnigheid. Maar ze moest uit beeld. Ze was gevraagd om wethouder te worden. Dan kun je als topambtenaar niet mee onderhandelen.



De strateeg achter haar ‘verdwijning’ was VVD-wethouder Boudewijn Revis. Hij ontdekte haar als collega in een nieuw college waarin hij zelf ook weer zou zitten. Revis kende Parbhudayal als schatbewaarder van het gemeentelijk kapitaal en de manier waarop zij dat deed. Hij wist ook dat ze zijn politieke bloedgroep had, ook al speelde politiek volgens Parbhudayal geen rol als directeur financiën.



Zo verlegde Parbhudayal abrupt haar focus van cijfers naar mensen. Haar werkplek in het stadhuis ligt nu vijf verdiepingen hoger dan die waarop ze jarenlang werkte. Met haar ontspannen uitstraling weet ze er meteen een huiskamersfeertje te creëren. Alsof je bij haar thuis op de bank de dingen van de dag doorneemt. Maar we spreken de wethouder met de zware portefeuille zorg - goed voor een budget van 445 miljoen euro wat twintig procent is van het totale budget van Den Haag - toch echt in haar werkkamer in het Haagse stadhuis. Als gebouw geen toonbeeld van knusheid. ‘Knus’ zou trouwens een te tuttig stempel zijn voor de nuchtere, zelfbewuste, maar ook warme persoonlijkheid van Parbhudayal.



Ze praat concreet, zonder bestuurdersjargon en zonder lange uitweidingen. Weet precies wat ze wel en niet kwijt wil, is ambitieus en perfectionistisch. ,,Als ik iets in mijn hoofd heb, wil ik het ook echt bereiken, strepen halen en mijlpalen slaan. Daar ga ik echt heel ver in. Maar ik ben óók realist.” Parbhudayal is vrouwelijk en stoer: ze bedwong de Mount Everest tot 5200 meter. En ze blijkt openhartiger over haar familiegeschiedenis en privéleven dan verwacht.